"Fenerbahçe'nin göndermesi fiyasko olur! Acun hemen alır"

Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe yönetiminin Brezilyalı yıldızın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Sinan Engin, sarı-lacivertli takımdan ayrılması gündemde olan Anderson Talisca ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''BÜYÜK FİYASKO OLUR''

Fenerbahçe’nin Talisca’yı göndermesi halinde büyük bir fiyasko olacağını belirten Engin, Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın Brezilyalı yıldızın ayrılması halinde hemen transfer edebileceğini belirtti.

Sinan Engin’in yaptığı açıklama şu şekilde:

''Talisca’yı vermem ben ya. Talisca’nın ölüsü 20 gol diyorum sana. Hep atar. Oynat devamlı atar. Bu sene daha kalite var. Greenwood, Lukaku falan kalite var. Duvar yapacak onlarla, alacak verecek. Talisca’nın müthiş bir sol ayağı var. Çerçeveyi gördüğü an bitiriyor. Kafa var ve daha diri. Geçen seneye göre daha diri, daha kuvvetli. Talisca’yı yollamak büyük fiyasko olur.

Ben sana söyleyeyim. Ben şu an Talisca’yı hepsinin önünde tutuyorum. Greenwood’un da önünde tutuyorum, Asensio’nun da önünde tutuyorum. Ben Talisca’yı tanımam etmem, babamın oğlu da değil. Gerçek o. Greenwood’un alınması, muhtemelen Talisca yollanacak diye ama Talisca’nın bu performansı hepsini şok etti. Talisca buradan gitsin Acun Ilıcalı bile alır Hull City’e''

SAMSUNSPOR MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Fenerbahçe, Lyon maçında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Talisca’nın Samsunspor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri yer aldı.