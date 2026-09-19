Trabzonspor Galatasaray derbisi öncesi endişe yaratmıştı: Papara Park'ın son durumu ortaya çıktı
Rize ve Trabzon’da dün akşam saatlerinden beri etkisini sürdüren yağış hayatı olumsuz etkilerken, derbi öncesi endişe hakim olmuştu. Papara Park’ın son durumu ortaya çıktı.
Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Papara Park’ta oynanacak derbi, saat 20.00’de başlayacak.
Rize ve Trabzon’da dün akşam saatlerinden beri etkisini sürdüren yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle maçın oynanacağı zeminde su birikintisi oluşup olmadığı merak edilmişti.
PAPARA PARK’IN SON DURUMU BELLİ OLDU
Trabzon’da yoğun yağış olmasına rağmen zeminin iyi durumda olduğu görüntülendi.
Statta devreye giren vakum sisteminin aktif şekilde çalıştığı ve saha üzerindeki fazla suyun kontrol altına alındığı kaydedildi.
Bu nedenle zeminin olumsuz etkilenmediği ve derbinin planlandığı şekilde oynanmasında herhangi bir engel bulunmadığı ifade edildi.
DERBİNİN HAKEMİ BATUHAN KOLAK
Derbide hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Kolak’ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak.
VAR’da Guillermo Cuadra, AVAR’da Hüseyin Aylak olacak.