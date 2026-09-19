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Halk TV Spor Beşiktaş'ın Amedspor kadrosu belli oldu: Trossard kararı

Beşiktaş'ın Amedspor kadrosu belli oldu: Trossard kararı

Süper Lig'de Amedspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ın Amedspor kadrosu belli oldu: Trossard kararı

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak.

20 Eylül Pazar (yarın) Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Amedspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sakatlığı bulunan Leandro Trossard, Amedspor maçının kadrosunda yer almadı.

Amedspor Beşiktaş maçına saatler kala Trossard gelişmesiAmedspor Beşiktaş maçına saatler kala Trossard gelişmesi

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Beşiktaş'ın Amedspor kadrosu şu şekilde:

Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

BEŞİKTAŞ'TAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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