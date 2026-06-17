Trabzonspor açıkladı tüm riskler ortadan kalktı

Trabzonspor Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve yaptırım risklerinin ortadan kalktığını duyurdu.

"TÜM YAPTIRIM RİSKLERİ ORTADAN KALKTI"

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023'te imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiği belirtti.

Yapılan açıklamada "UEFA tarafından bugün kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştır. Böylece kulübümüz anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır" ifadelerine yer verildi. (AA)