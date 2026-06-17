Beşiktaş UEFA'dan gelen müjdeyi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, UEFA'dan gelen güzel haberi duyurdu. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada UEFA'yla yapılan uyum anlaşmasının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

KISITLAMALAR SONA ERDİ

5 sezondur UEFA Finansal Kontrol Organı'nın denetiminde olduklarını hatırlatan Beşiktaş, sürecin tamamlandığını, finansal ve operasyonel kısıtlamaların sona erdiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı arasında, 31 Ağustos 2022 tarihinde; 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsayan uyum anlaşması imzalanmıştı.

Kulübümüzün belirlenen süre zarfında temel yükümlülüklerini yerine getirdiği ve süreci başarıyla tamamladığı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı tarafından tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Ayrıca, disiplin ve sürdürülebilirlik anlayışıyla yürüttüğümüz finansal çalışmalar doğrultusunda uyum anlaşması süreci kapsamında uygulanmakta olan tüm operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamalar, 2026-27 sezonu itibarıyla sona ermiştir.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz ile UEFA arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan Uzlaşma Anlaşması (Settlement Agreement) kapsamında üstlendiği temel yükümlülükleri 2025/2026 sezonu itibariyle yerine getirmiş olması neticesinde; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın (CFCB) Birinci Dairesi tarafından konuya ilişkin 17 Haziran 2026 (bugün) tarihinde ilgili karar tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Söz konusu karara göre:

1. Şirketimiz (Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş), Uzlaşma Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, süreci başarıyla tamamlamıştır.

2. Uzlaşma Anlaşması kapsamında bugüne kadar uygulanmakta olan tüm operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamalar 2026/27 sezonu itibarıyla tamamen sona ermiştir.

Bu karar, Şirketimizin finansal disiplin ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların UEFA nezdinde olumlu karşılık bulduğunu göstermekte olup, Beşiktaş’ın kurumsal yapısının güçlenmesi adına önemli bir dönüm noktasıdır.