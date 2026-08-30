Trabzon'da Salah'a sürpriz: Bu kadarını kimse beklemiyordu

Trabzonspor'un yıldız transferi Mohamed Salah yeni evine taşınmaya hazırlanıyor. Yomra ilçesinde yaşayacağı evin tadilatı sürerken sürpriz bir karar geldi.

MOHAMED SALAH'IN İSMİ CADDEYE VERİLİYOR

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Mohamed Salah'ın yeni evinin bulunduğu caddenin ismini değiştireceklerini duyurdu. Bıyık, caddeye Mısırlı futbolcunun adının verileceğini duyurdu.

Belediye meclisinin Mohamed Salah Caddesi için isim değişikliği kararı bu hafta içerisinde resmileştirmesi bekleniyor.

"YOMRA'NIN TARİHİNDE KALICI HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Mustafa Bıyık açıklamasında “Salah, yalnızca Trabzonspor tarihinin değil, Türk futbol tarihinin de en önemli transferlerinden biridir. Dünya futbolunun böylesine önemli bir yıldızının Yomra’da yaşayacak olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yomra’nın Salah’ın yaşam alanı olacak olması, ilçemizin marka değerine de önemli katkı sağlayacaktır. Dünyaca tanınan bir futbolcunun Yomra’da yaşayacak olması bizim için özel bir durum. Bu nedenle Salah’ın ismini, ilçemizde yaşayacağı caddeye vererek bu dönemi Yomra’nın tarihinde kalıcı hale getirmek istiyoruz” dedi.