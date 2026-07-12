TFF'nin istediği parayı duyunca ligden çekilme kararını resmen açıkladılar

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun ligden çekilme kararı ve küme düşürülmesi sonrası sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

BÖLGESEL AMATÖR LİG'DEN ÇEKİLDİLER

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Rize Atletik Spor Kulübü, TFF'nin 2 milyon lira katılım ücreti talep etmesi nedeniyle çekilme kararı aldı Karadeniz ekibi yaptığı açıklamayla BAL'a katılmayacaklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Rize Atletik Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun önemli yapı taşlarından biri olan Bölgesel Amatör Lig’in mevcut şartlarını ve kulüplerimizin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik yükleri büyük bir endişeyle takip etmekteyiz.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2026 - 2027 sezonu Bölgesel Amatör Lig katılım bedelinin **2.000.000 TL** olarak belirlenmesi, zaten ciddi maddi imkânsızlıklarla mücadele eden BAL kulüplerini desteklemek yerine daha da zor bir sürecin içine sürüklemiştir.

Amatör sporun gelişmesi, kulüplerin ayakta kalması ve bölgesel futbolun güçlenmesi adına sorumluluk alması gereken bir yapının, kulüpler üzerindeki ekonomik baskıyı artırmasını kabul edilemez buluyoruz.

Rize Atletik Spor Kulübü olarak; kulüplerin yaşadığı gerçeklerden uzak, sürdürülebilir olmayan bu anlayışın bir parçası olmak istemediğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

Bu sebeple 2026 - 2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig organizasyonuna katılmama kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bizler futbolun yalnızca sahada değil, adaletli ve ulaşılabilir bir sistem içerisinde gelişeceğine inanıyoruz. Kulüplerin yükünü artıran değil, onları yaşatan bir anlayışın hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Rize Atletik Spor Kulübü olarak; amatör futbolun gerçek değerini korumak, kulüplerimizin haklarını savunmak ve daha adil bir spor düzeni için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.