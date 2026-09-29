Son Dakika | TFF'den son dakika açıklaması: Kötü haberi duyurdu

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UEFA Uluslar A Ligi'nde son olarak İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, Belçika maçının hazırlıklarına başladı.

REJENERASYON ÇALIŞMASI YAPTILAR

İtalya maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise sahada top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

ORKUN KÖKÇÜ VE EMİRHAN TOPÇU KATILMADI

Millilerimizde ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu antrenmana katılmadı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Millilerimiz, Belçika maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Millilerimiz, Uluslar Ligi'ndeki 3. maçına Belçika deplasmanında çıkacak. 2 Ekim Cuma günü Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.