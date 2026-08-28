Kayserispor maçı öncesi TFF'den Bursaspor'a kötü haber geldi.

Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er'e verilen disiplin cezası netlik kazandı. Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen deneyimli teknik adamın cezası, yeşil-beyazlı camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.

"KURUMLARIN İTİBARINI ZEDELEME" GEREKÇESİYLE SEVK EDİLDİ

Mustafa Er'in Fatih Karagümrük maçı sonrasındaki açıklamalarının, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik bulunması üzerine PFDK'ya sevk edildiği hatırlatıldı. Bu süreç, kısa sürede Bursaspor camiasının gündemine oturmuştu.

CEZA AÇIKLANDI: 1 MAÇ MENİ VE PARA CEZASI

PFDK'nın yaptığı değerlendirme sonucunda Mustafa Er'e 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile birlikte 170 bin TL para cezası verildiği açıklandı. Bu karar doğrultusunda deneyimli teknik adam, yarın oynanacak kritik Kayserispor karşılaşmasında takımının yanında yedek kulübesinde yer alamayacak.

KAYSERİSPOR MAÇINA DAMGASINI VURACAK

Verilen cezanın, Bursaspor'un yarın sahaya çıkacağı Kayserispor mücadelesine doğrudan etki edecek olması, kulüp camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Bursaspor yönetiminin bu cezaya karşı itiraz sürecini başlatması bekleniyor. Kulübün, teknik direktörünün kritik bir maç öncesinde bu şekilde cezalandırılmasına ilişkin resmi bir başvuruda bulunması olası görünüyor. İtirazın sonucu ise önümüzdeki günlerde netleşecek.