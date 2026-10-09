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TFF ilk maça saatler kala kararını açıkladı

TFF, Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme sonucu hayatını kaybeden 5 kişi için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF ilk maça saatler kala kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Maltepe'de yaşanan bina çökmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişi için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

TFF ayrıca isteyen kulüplerin karşılaşmalara siyah bant takarak çıkabileceğini ifade etti. TFF'nin konuya dair açıklaması şu şekilde:

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir.

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İLK OLARAK TFF 1. LİG'DE BAŞLAYACAK

TFF'nin kararı ilk olarak TFF 1. Lig'de oynanacak olan Bodrum FK - Keçiörengücü ve Sivasspor - Pendikspor maçlarında uygulanacak. Her iki maç da saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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