TFF ilk maça saatler kala kararını açıkladı
TFF, Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme sonucu hayatını kaybeden 5 kişi için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Maltepe'de yaşanan bina çökmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişi için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK
TFF ayrıca isteyen kulüplerin karşılaşmalara siyah bant takarak çıkabileceğini ifade etti. TFF'nin konuya dair açıklaması şu şekilde:
İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir.
İLK OLARAK TFF 1. LİG'DE BAŞLAYACAK
TFF'nin kararı ilk olarak TFF 1. Lig'de oynanacak olan Bodrum FK - Keçiörengücü ve Sivasspor - Pendikspor maçlarında uygulanacak. Her iki maç da saat 17.00'de başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi