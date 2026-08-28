A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının ardından Kocaeli'yi yeniden ağırlamaya hazırlandığı bu dönemde, milli maç öncesi saha zemini konusunda önemli bir gelişme yaşanıyor.

Ay-yıldızlı ekibin 25 Eylül'de Fransa ile oynayacağı kritik mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki zemin sorunları Özgür Kocaeli'nin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi.

SICAK HAVA ÇİMLERE ZARAR VERDİ

Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, stadyum zeminine ciddi hasar verdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında her iki takımın teknik direktörünün de saha zeminine ilişkin şikayetlerini dile getirmesi, konunun federasyon gündemine taşınmasına neden oldu. TFF yetkilileri, yaşanan bu gelişmelerin ardından stadyumda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

ZEMİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yapılan detaylı denetimlerin ardından federasyon, milli maç öncesinde sahanın en iyi koşullara kavuşturulması amacıyla resmi olarak zemin iyileştirme çalışmalarını başlattı. Bu çalışmaların, Türkiye-Fransa karşılaşmasına kadar tamamlanması hedefleniyor.

STADYUM ANTRENMANA KAPATILDI

Zeminin toparlanma sürecini hızlandırmak amacıyla Kocaelispor kulübüne de bazı kısıtlamalar getirildi. TFF, yeşil-siyahlı ekibin milli maça kadar Kocaeli Stadyumu'nda antrenman yapmasını istemediğini bildirdi. Bu doğrultuda kulüp, antrenman programını Brunga Tesisleri'ne taşıdı.

MAÇ TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Kocaelispor'un lig takviminde de bu süreçte bir değişikliğe gidilmesi olası görünüyor. Önümüzdeki hafta pazar akşamı oynanacak Samsunspor karşılaşmasının ardından, zemine ek dinlenme süresi kazandırmak amacıyla Kocaelispor-Gaziantep FK müsabakasının tarafsız bir sahada oynanması gündeme gelebilir.

TARAFSIZ SAHA EN GÜÇLÜ SEÇENEK

Federasyon, çimlerin dinlendirilmesi ve milli maça kadar ideal koşullara ulaştırılması için alternatif çözümler üzerinde çalışıyor. Samsunspor mücadelesinden iki hafta sonra oynanması planlanan Gaziantep FK karşılaşmasının Kocaeli yerine tarafsız bir sahada gerçekleştirilmesi, şu an için masadaki en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.