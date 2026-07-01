TFF Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birleştirecek: Beşiktaş ve Trabzon umursamaz

TFF'nin yabancı oyuncu kuralını açıklamasının ardından Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ortak noktada buluşabileceği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise bunu umursamayacağı belirtildi.

Gazeteci Murat Özbostan, asıl sorunun sadece yabancı oyuncu sayısı olmadığını, Türk futbolunun ekonomik gerçeklerin ortada bulunduğunu belirtti.

Özbostan, Sabah'taki yazısında, "Kaliteli yerli oyuncu bulmak zaten zorlaşmışken, yeni düzenlemeyle birlikte yerli futbolcuların fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Dün belirli rakamlara konuşulan birçok yerli oyuncunun bugün çok daha yüksek maliyetlerle gündeme gelmesi kulüplerin işini zorlaştırıyor. Diğer taraftan 2003 doğumlu ve sonrası kaliteli yabancı oyuncu bulmak da sanıldığı kadar kolay değil. Avrupa piyasasında bu özelliklere sahip futbolcuların maliyetleri oldukça yüksek. Yani kulüpler bir yandan yabancı kontenjanına uymaya çalışırken diğer yandan bütçelerini de korumak zorunda kalacak. Bu süreçten en fazla etkilenecek kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Sarı-lacivertlilerin geniş yabancı oyuncu kadrosu nedeniyle ciddi bir operasyon yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR UMURSAMAZ

Özbostan, şöyle devam etti:

Bazı futbolcularla yollar ayrılacak, bazı oyuncular kiralanacak ve transfer planları yeniden şekillenecek. Fenerbahçe için bu süreç sadece transfer değil, aynı zamanda kadro mühendisliği sınavı olacak (20 yabancı var). Galatasaray tarafında da benzer bir tablo var. Ancak sarı-kırmızılıların özellikle genç yabancı oyuncu kriterine uygun hamleler yapması gerekiyor. (12 yabancı var) Duran transferi gibi fırsatlar bu noktada büyük önem taşıyor. Çünkü kaliteli ve kurala uygun oyuncuyu uygun maliyetle bulmak artık her zamankinden daha değerli hale geldi.

Beşiktaş (14 yabancı var) ve Trabzon'un (14 yabancı var) ise mevcut kadro yapıları nedeniyle bu süreci diğer iki büyük kulübe göre daha rahat yönetebileceği görülüyor. Belki de bu tartışmanın en dikkat çekici tarafı, yıllardır birçok konuda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kez aynı noktada buluşma ihtimali. Eğer iki ezeli rakip yabancı kuralı konusunda ortak hareket ederse, Türk futbolunda alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıkabilir. Sonuç olarak bu konu sadece "Kaç yabancı oynayacak?" tartışması değil. Asıl mesele, kulüplerin karar süreçlerinde ne kadar etkili olacağı ve futbolun ekonomik gerçeklerinin alınan kararlarda ne kadar dikkate alınacağıdır. Görünen o ki yabancı kuralı tartışması transfer dönemi boyunca da sezon içinde de Türk futbolunun en sıcak başlıklarından biri olmaya devam edecek.