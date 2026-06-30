Türkiye Futbol Federasyonu geri adım atmadı!

Süper Lig kulüplerinin Kulüpler Birliği çatısı altında birleşerek dile getirdiği ortak talep, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen karşılığı bulamadı.

TFF, yaptığı resmi açıklamayla 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıklarken tartışmalara son noktayı koydu!

Bu karar, kulüplerin haftalardır sürdürdüğü lobi çalışmalarının sonuçsuz kaldığını gösterdi.

HACIOSMANOĞLU GERİ ADIM ATMADI

Tüm eleştirilere karşın Hacıosmanoğlu geri adım atmadı. TFF'nin açıklaması, kamuoyunda son günlerde yoğun biçimde tartışılan konuya açıklık getirdi. Federasyon, daha önce duyurulan esaslarda herhangi bir revizyona gidilmediğini vurgulayarak kulüplerin değişiklik beklentisine resmen son noktayı koydu.

MEVCUT KURAL AYNEN DEVAM EDİYOR

Açıklamaya göre kulüplerin A Takım Listesi'nde yer verebileceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak. Bu, kulüplerin yıldız ve deneyimli yabancı oyuncularla kadro kurma serbestisinin korunduğu anlamına geliyor. Süper Lig'in son yıllarda dünya çapında tanınan isimleri bünyesine katabilmesinin arkasındaki temel yapısal unsur olan bu esneklik, yeni sezonda da değişmeden sürecek.

14'E TAMAMLAMAK İSTEYEN KULÜPLER İÇİN GENÇ ŞARTI

TFF'nin açıklamasında dikkat çeken bir diğer detay, A Takım Listeleri'ni 14 yabancı futbolcuya tamamlamak isteyen kulüplere yönelik düzenleme oldu. Bu sayıya ulaşmak isteyen kulüplerin, listeye dahil edilen yabancı oyunculardan en az dördünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğu bulunuyor.

KULÜPLERİN TALEBİ KARŞILIKSIZ KALDI

Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği çatısı altında bir araya gelen Süper Lig temsilcileri, 10+4 sisteminin kaldırılarak 12+ formülüne geçilmesini ve genç oyuncu kontenjanının 2 ile 5 arasında esnetilmesini talep etmişti. Fenerbahçe'nin yabancı limitinin tamamen kaldırılmasını savunduğu, Anadolu kulüplerinin ise rekabet dengesi kaygısıyla bu teklife mesafeli durduğu süreçte TFF, tüm bu tartışmaların ortasında statükoyu koruma kararı aldı.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BU ÇERÇEVEDE ŞEKİLLENECEK

Kulüpler, TFF'nin bu net açıklamasının ardından yeni sezon kadro planlamalarını mevcut 10+4 sistemine göre tamamlamak durumunda kalacak.