TFF duyurdu: Ücretsiz oldu

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TFF duyurdu: Millilerin maçı ücretsiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya ile oynayacağı kritik mücadele için taraftarlara sevindirici haberi verdi. Dünya Kupası yolundaki önemli karşılaşma ücretsiz olarak izlenebilecek.

BİLETLER ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turunda Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, ücretsiz bilet uygulamasından yararlanabilecek.

Taraftarlar maç biletlerini Passo'nun mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz şekilde temin edebilecek.

MAÇ PENDİK STADI'NDA OYNANACAK

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya'yı konuk edeceği mücadele 9 Ekim'de Pendik Stadı'nda oynanacak.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyan bu karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak avantaj elde etmeyi amaçlıyor.