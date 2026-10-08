TFF büyük umutlarla açıklamıştı: Bir kulüp daha ligden çekildi

Bu sezon yeni formatında oynanacak olan Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nin (eski adıyla Bölgesel Amatör Lig) başlamasına artık az bir zaman kalırken kulüpler bir bir çekildiğini açıklıyor.

TURGUTREİS DE LİGE KATILMAYACAK

Mali şartlar nedeniyle zor günler geçiren kulüpler lige katılamayacaklarını duyururken bir kötü haber de Muğla'dan geldi. Turgutreis Spor Kulübü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla lige katılmayacaklarını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Turgutreis Spor Kulübü olarak, içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak zorunda kalmış bulunuyoruz.

Yıllardır Turgutreis’i ve bölgemizi amatör futbol sahalarında mahalle kültürümüze ve değerlerimize yakışır şekilde temsil eden kulübümüz, tüm zorluklara rağmen mücadelesini sürdürmüş, gençlerimizin sporla buluşması için büyük emek vermiştir.

Bu sezon 14 yıl sonra, bileğimizin hakkıyla Muğla şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig’e (Profesyonelliğe Geçiş Ligi) yükselmenin gururunu yaşadık.

Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci’nin mahallemize kazandırmakta olduğu tesis için kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Ancak sportif başarının sürdürülebilmesi için tesis kadar maddi ve manevi desteğe de ihtiyaç vardır. Yeni sezon öncesinde yerel yönetimlerimiz, kurumlarımız ve Muğla’nın tüm dinamikleri nezdinde yaptığımız girişimlere rağmen, BAL Ligi’nde mücadele edebilmemizi sağlayacak yeterli destek ve sahiplenme ne yazık ki oluşmamıştır.

Bir spor kulübünün bütün yükünün yalnızca başkan ve yönetim kurulunun omuzlarında taşınması mümkün değildir.

Turgutreisspor; Turgutreis’in, Bodrum’un ve Muğla’nın ortak değeridir.

Bu nedenle kulübümüzü altından kalkamayacağı bir mali yükün içerisine sokmamak adına, 14 yıl sonra şampiyon olarak yükseldiğimiz BAL Ligi’ne katılmama kararı almak zorunda kaldığımızı üzülerek açıklıyoruz.

Bu karar Turgutreisspor’dan vazgeçmek değildir. Aksine, kulübümüzün geleceğini korumak ve daha güçlü şartlarda yeniden sahalara dönebilmek adına alınmış zorunlu bir karardır.

Bugüne kadar bu arma için emek veren futbolcularımıza, teknik ekiplerimize, yöneticilerimize, taraftarlarımıza ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyor; Muğla şampiyonu bir kulübün geldiği bu noktayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu nedenle üzülerek ifade ediyoruz ki; 14 yıl sonra şampiyon olarak yükseldiğimiz BAL Ligi’ne katılmama kararımız artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların bizlere dayattığı acı bir zorunluluktur.