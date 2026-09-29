TFF acı haberi duyurdu

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, A Milli Takım'ın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk jenerasyonun önemli temsilcileri arasında yer alan Şükrü Ersoy'un vefatı spor camiasını yasa boğdu. Türkiye Futbol Federasyonu, deneyimli kalecinin hayatını kaybettiğini duyurarak başsağlığı mesajı yayımladı.

1954 DÜNYA KUPASI'NDA MİLLİ TAKIM KALESİNİ KORUDU

Türk futbol tarihinin önemli figürlerinden biri olan Şükrü Ersoy, Türkiye'nin ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve Ay-Yıldızlı ekibin kalesini koruyan isimlerden biri olarak tarihe geçti.

Milli formayı toplam 8 kez terleten Ersoy, Türk futbolunun uluslararası arenada tanınmaya başladığı dönemde gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

KULÜP KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ

Başarılı futbolculuk kariyerinde Vefa, Karagücü, Fenerbahçe ve Austria Salzburg formalarını giyen Şükrü Ersoy, özellikle Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulüpte çeşitli şampiyonluklar yaşayan tecrübeli file bekçisi, kulüp tarihinin önemli isimleri arasında yer aldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE DE İZ BIRAKTI

Aktif futbol yaşantısını sonlandırmasının ardından teknik adamlık kariyerine adım atan Ersoy, 1967-1968 sezonunda Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine başladı.

Deneyimli futbol adamı kariyeri boyunca Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve Altay'ın da aralarında bulunduğu birçok kulüpte görev yaptı. Türk futboluna hem saha içinde hem de kulübe kenarında önemli katkılar sunan Ersoy, bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de çalıştı.

TÜRK FUTBOL AİLESİ YASTA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan taziye mesajında, Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet dilenirken ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı temennisinde bulunuldu.