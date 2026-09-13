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TFF 3. Lig maçında ortalık karıştı: Taraftarlar polis barikatlarına saldırdı

TFF 3. Lig'de oynanan Zonguldak Kömürspor-Karabük İdman Yurdu maçında ortalık karıştı. İki takımın taraftarları birbirine girerken, polis ekipleri zor anlar yaşadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 3. Lig maçında ortalık karıştı: Taraftarlar polis barikatlarına saldırdı

TFF 3. Lig 1. Grup'un 2. haftasında Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu arasında oynanan karşılaşma öncesinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Karaelmas Kemal Köksal Stadı çevresinde başlayan olaylarda bazı taraftarlar polis ekiplerinin oluşturduğu barikatlara saldırdı.

Saat 16.30'da başlayan karşılaşma öncesinde iki takım taraftarlarının stadyum çevresinde karşı karşıya gelmesiyle tansiyon yükseldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

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TARAFTARLAR POLİS BARİKATLARINA SALDIRDI

Gerginliğin büyümesiyle bazı taraftarlar polis barikatlarına saldırırken, güvenlik güçleri zor anlar yaşadı. Polis ekipleri olayların daha fazla büyümemesi ve taraftar gruplarının birbirinden uzaklaştırılması için müdahalede bulundu.

Stadyum içerisindeki tribünlerde de tansiyon bir süre düşmedi. İki takım taraftarları arasında karşılıklı küfürlü tezahüratlar yapılırken, zaman zaman tribünlerde de arbede yaşandı.

Polis ekipleri, tribünlerde ve stat çevresinde yaşanan gerginliği kontrol altına almak amacıyla biber gazı kullandı. Müdahalenin ardından taraftar grupları birbirinden uzaklaştırılırken, karşılaşma güvenlik önlemleri altında başladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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