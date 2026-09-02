TFF 2. Lig ekibine sezon başlamadan 24 puan silme cezası

Mali ve idari krize girdikten sonra TFF 1. Lig'de tutunamayarak küme düşen Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi'nden kötü haber geldi.

24 PUAN SİLME CEZASI GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana ekibine toplam dört dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.

Adana Demirspor, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna -24 puanla start verecek.

BAŞKAN ERTAN ZEYBEK AÇIKLAMIŞTI

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz yaşatmak için buradayız, yönetmek için değil. FIFA'daki dosyaların borcu biz geldiğimizde 24 milyon euro civarındaydı şuan 19.5 milyon euro. Hem ödediklerimiz var hem de alacaklarına itiraz etmeyenler var.

Biz bu sene 3. Ligi görürüz gibi eksilerden dolayı. Sahada bu sene kaybetmeyiz ama masada kaybederiz eksilerden dolayı.