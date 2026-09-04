TFF 1. Lig'de ilk golü attı: Kulüp başkanı tam altın taktı

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eminevim Ümraniyespor karşısında Muğlaspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Mamady Diarra, kulüp tarihine geçti.

GALİBİYET GOLÜ DİARRA'DAN GELDİ

Muğlaspor'un Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Mamady Diarra'ya, antrenman sonrasında sürpriz bir ödül töreni düzenlendi.

BAŞKAN KIYANÇ ALTIN TAKTI

Futbolcularla bir araya gelen Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, profesyonel liglerde kulübün ilk yabancı futbolcu golüne imza atan Diarra'ya tam altın takdim etti.

"BU BİR TAKIM BAŞARISI"

Golün yalnızca bir futbolcunun değil, bütün takımın ortak mücadelesiyle geldiğini vurgulayan Başkan Menaf Kıyanç, "Ne Yasin ne Diarra tek başına gol atmıyor. Gol atılana kadar herkesin büyük emeği var. Bu işler nasip; Diarra da ilk golü atmış oldu. Muğlaspor tarihinde profesyonel liglerde ilk gol atan yabancı futbolcumuz olması nedeniyle kendisini ödüllendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

DIARRA KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Ümraniyespor karşısında kaydettiği golle Muğlaspor'a üç puanı getiren Mamady Diarra, aynı zamanda yeşil-beyazlıların profesyonel liglerde gol atan ilk yabancı futbolcusu olarak kulüp tarihindeki yerini aldı.