TFF 1. Lig'de 4. kez yenildi "Talihsizlikleri yaşıyoruz" dedi

Antalyaspor, TFF 1. Lig'de bu sezon 4. yenilgisini kendi sahasında Sivasspor karşısında aldı.

Kırmızı beyazlı takımın teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçtan sonra talihsizlikten yakındı.

Korkmaz, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Çok üzgünüz. Az pozisyon vermemize rağmen kalemizde çok gol görüyoruz. Futbolda yaşanabilecek bütün talihsizlikleri yaşıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı. Pozisyon üretiyoruz. ama değerlendiremiyoruz.

Futbolcularımn elinden geleni yaptı. Nuno Da Costa pozisyona girdi, pozisyon da hazırladı. Çok kaliteli ve değerli bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da çok üzüldü."

SİVASSPOR CEPHESİ

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise şu ifadeleri kullandı:

"Altıncı hafta galibiyetle tanıştık. Bizim için hem üzüntü hem de sevinç duyacağım bir şey. Bundan sonraki günlere çok daha umutla bakabiliriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar.

Uzun yıllar Süper Lig'de oynayan takımlar bir alt lige düşünce oyuncu kalitesiyle hemen çıkabileceklerini düşünüyor. Ancak bu lig çok zor bir lig."