5-0 yenildikleri maçtan sonra hakemi tebrik etti: 12 dakikada bitirdi!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 5-0 yenildikleri Trabzonspor maçından sonra hakemi tebrik ettiğini söyledi.

Diyadin, düzenlenen basın toplantısında "Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem, 12 dakikada maçı bitirdi zaten" dedi.

Trabzonspor deplasmanın zor bir deplasman olduğunu belirten Diyadin, şöyle devam etti:

"Bizim adımıza da Trabzonspor deplasmanı muhakkak zordur." diyen Diyadin, "Trabzonspor, kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip. Doğal olarak maçın favorisi. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem, 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra Trabzonspor, geçiş oyunu yaptı.

"KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Teknik konulara girmeyeceğim. Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro, bizi de yenebilir hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi, 30 yıl önce yayınların olmadığı hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un kadrosuna, başarısına, skoruna hiçbir şey demiyorum çünkü yarın da aynı şeyi başka yerde yaşayabilirler.

Altını kalın harflerle çiziyoruz. Trabzonspor bizi yenebilir mi yenebilir, hiç sıkıntı yok. Ancak 10 dakikada bir maçı hakem performansı bitirmez. Birinci golde faulün devamı gol. İkincisinde penaltı maç bitmiş zaten. 2-0'dan sonra Trabzon deplasmanında maçı çevirmek zor. Ama yanlış anlaşılmasın, benim takıldığım 10 dakikada maçın bitirilmesidir."