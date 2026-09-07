Mustafa Çulcu: Net penaltıydı veremediler

MHK'nin (Merkez Hakem Kurulu) eski başkanı Mustafa Çulcu, Trabzonspor'un farklı kazandığı Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"22 dakikada atılan 3 golle çözülen oyunda Trabzonspor'un pozisyon vermesi sorgulanmalı. Trabzon'un yeni transferi Franculino Dju oyuna girdiği gibi yakaladığı pozisyonda vuruşu iyi yapsa golle başlayacaktı. O olmadı, ikinci devrede fırsatı gole çevirdi. Lider oyuncu Salah'ı izlemek ayrı bir keyif. Farklı galibiyet, Trabzon'a ilaç gibi geldi."

"NET PENALTIYI VEREMEDİLER"

"Çağdaş Altay, 3'te Diabate'ye gösterdiği sarı kart ne derece doğru ise 45+2'de Aral'ı durduran ve büyük bir avantajı kesen Traore'ye göstermediği sarı kart o derece yanlıştı. Hakemliğinde kaliteyi yakalamak ve gelişmek istiyorsa bu iki kararı tekrar tekrar izlemeli. Trabzon'un penaltısını sahada kendisinin vermesini beklerdim. Önü açık ve görüyor, Nwaiwu topa vurdu, Fıratcan da ona vurdu. Kolay çözülecek net bir penaltıydı, VAR müdahalesiyle verdi. 80'de Metehan'a Thalisson'un hareketi net penaltıydı, veremediler. 4 haftada 3 maç yapan Çağdaş Altay adına iyi performans. Bu maçın farklı bitmesi hakem için büyük avantaj oldu."