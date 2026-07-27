TFF 1. Lig ekibi müjdeyi verdi: Ailelere ücretsiz kombine

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Güney Kale Arkası Tribünü D Blok'ta bulunan alanda 148 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere ailelere ücretsiz sezonluk kombine tanımlaması yapacak.

AİLELERE ÜCRETSİZ KOMBİNE BİLET

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kombine tanımlamasının yapılabilmesi için aile bireylerinin her biri adına düzenlenmiş, 01.06.2027 tarihine kadar geçerliliği bulunan ve Bodrumspor logolu aktif Passolig kartına sahip olunması zorunludur. Aile Tribünü başvurularının değerlendirilebilmesi için başvuruların anne, baba ve en az 1 çocuğu kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Eksik aile bireyleri ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır" denildi.

Başvuruların [email protected] sitesi üzerinden yapılacağını belirten kulüp yetkilileri açıklamanın devamından şu ifadeleri kullandı:

Anne, baba ve çocuklara ait 01.06.2027 tarihine kadar geçerliliği bulunan Bodrumspor logolu Passolig kartı bilgileri, aile bağını gösterir nüfus kayıt örneği veya eşdeğer resmi belge gerekmektedir. Kombine tanımlaması yapılan hak sahiplerinin, sezon içerisinde üst üste 3 iç saha müsabakasına katılım sağlamamaları halinde, kendilerine tahsis edilen kombine hakkı kulübümüz tarafından iptal edilebilecek olup, boşalan kontenjan kulübümüzce uygun görülecek diğer başvuru sahiplerine tahsis edilebilecektir. Başvurular kontenjanla sınırlı olup, değerlendirmeler kulübümüz tarafından ibraz edilen belgeler ve başvuru tarihi dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.