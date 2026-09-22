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Halk TV Spor Tedesco için yeni meydan okuma: Köklü kulübe imza atacak

Tedesco için yeni meydan okuma: Köklü kulübe imza atacak

Yeni sezona üst üste 4 mağlubiyetle başlayarak büyük bir kriz yaşayan köklü Alman kulübü, teknik direktörlük koltuğu için adayını Bologna'dan ayrılan Domenico Tedesco olarak belirledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Tedesco için yeni meydan okuma: Köklü kulübe imza atacak
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Yaz döneminde Serie A macerası kısa süren 41 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile anlaşma aşamasına gelindi.
Bundesliga'da sezona kabus gibi bir başlangıç yapan ve ilk 4 maçından da puan çıkartamayan Borussia Mönchengladbach, çareyi teknik direktör değişikliğinde buldu.

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126 YILLIK CAMİA

Alman ekibinin kurmayları, takımı küllerinden doğuracak yeni lideri bulmak adına resmi temasları sıklaştırdı. Kulübün listesinde ilk sırada, geçmişte Süper Lig'de Fenerbahçe'yi de çalıştırmış olan Domenico Tedesco yer alıyor.

Daha önce İspanya ve Almanya basınında da geniş yankı bulan iddialara göre, Serie A ekiplerinden Bologna'dan ayrılan Domenico Tedesco, 126 yıllık köklü kulübün yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

YENİDEN ALMANYA

NTV Spor'un haberine göre Bologna macerası yalnızca 4 maç süren ve alınan 1 beraberlik, 3 mağlubiyetlik grafiğin ardından görevine son verilen 41 yaşındaki teknik adamın, yeniden Almanya'ya dönmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Geçmişte Schalke 04 ve RB Leipzig ile önemli işlere imza atan deneyimli çalıştırıcı, Borussia Mönchengladbach ile el sıkışması hâlinde kariyerinde üçüncü kez Bundesliga'da boy gösterecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Domenico Tedesco Fenerbahçe
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