İsmail'in Kartal'ın ortalığı ayağa kaldıran soyunma odası sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin 8-0'lık Eyüpspor galibiyeti sonrası Tedesco'nun ortalığı ayağa kaldıran soyunma odası sözleri de ortaya çıktı.
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, milli araya son derece moralli girdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, tarihi galibiyetin ardından soyunma odasında ortalığı ayağa kaldıran bir konuşma yaptı.
İsmail Kartal'ın soyunma odası sözlerinin Fenerbahçeli futbolcularda büyük bir etki yarattığı ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcı verdiği mesajlarla ortalığı adeta yıktı geçti.
Kartal, maç sonrası konuşmasında öncelikle takımın son dönemdeki başarılarına dikkat çekti. 18 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadronun bizzat bu oyuncular olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, aynı grubun Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonuna puanla başlama başarısını da gösterdiğini vurguladı.
İstifadan dönen Kartal oyuncularını "18 yıl aradan sonra bu takımı Şampiyonlar Ligi’ne çıkaran sizsiniz. Takımı tarihi bir galibiyete taşıyan da Şampiyonlar Ligi’ne puanla başlayan da sizsiniz.
Neler yapabileceğinizi gösterdiniz" sözleriyle tebrik etti. Kartal, oyunculara "neler yapabileceklerini" bir kez daha kanıtladıklarını üzerine basa basa söyledi.
"BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK"
Konuşmasını net bir hedef vurgusuyla tamamlayan Kartal, önce dinlenme zamanının geldiğini, ardından her zamankinden daha yoğun bir çalışma temposuna geçileceğini belirtti.
İsmail Kartal, "Şimdi dinlenme zamanı. Sonrasında ise her zamankinden daha fazla çalışacağız. İzin dönüşünde herkesi yüzde 100 hazır görmek istiyorum. Seri galibiyetlerle hedeflerimizi tek tek yakalayacağız. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacak" dedi.
6 GÜNLÜK İZİN ÖDÜLÜ
Eyüpspor karşısında alınan tarihi galibiyetin ardından İsmail Kartal, oyunculara pazar gününe kadar sürecek 6 günlük bir izin verdi.
Yoğun maç trafiğinin ardından dinlenme fırsatı bulan futbolcular, izin dönüşünde yeniden Samandıra'da bir araya gelerek milli ara sonrası oynanacak kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
Kartal'ın büyük galibiyetin hemen ardından izin vermesi, sakatlık risklerini azaltmayı ve milli ara sonrası döneme daha dinç girmeyi hedefleyen bir yönetim tercihi olarak öne çıktı.