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Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, milli araya son derece moralli girdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, tarihi galibiyetin ardından soyunma odasında ortalığı ayağa kaldıran bir konuşma yaptı.