Tarkan'a Galatasaray engeli: 1 milyon euroluk anlaşmazlık çıktı

Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Garanti Bankası, geçtiğimiz Şubat ayında ünlü sanatçı Tarkan’ın RAMS Park’ta konser vermesi için Galatasaray yönetimiyle iletişime geçti.

Yapılan ilk görüşmede Galatasaray’ın stadın organizasyonunda kullanabilmesi için 1 milyon euro istediği, bu rakamın RAMS Park zeminin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin maliyetlerin de dikkate alınarak belirlendiği aktarıldı.

GALATASARAY OLUMSUZ YANIT VERDİ

Görüşme sonrası sürecin devam ettiği ancak Galatasaray’ın nisan-mayıs aylarında organizasyonu reddettiği belirtildi.

Aktarılan bilgiye göre bu karar, konser tarihine yaklaşık 1 ay kala ilgili kuruma iletildi.

KARARA SİTEM EDİLDİ

Organizasyonu planlayan ekibin geç gelen olumsuz yanıttan dolayı Galatasaray’a ciddi bir şekilde sitem ettiği de belirtildi.

Böylelikle Tarkan’ın RAMS Park’ta sahne almasına yönelik yapılan plan rafa kalkmış oldu.

Ali Naci Küçük’ün konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Garanti bankası, Haziran ayındaki Tarkan konserini yapmak için Galatasaray ile görüşüyor. Galatasaray, 1 milyon euro istiyor. Garanti bankası 660 bin euro veriyor, 'Sonra bir konser daha veririz, 1 milyon euroya tamamlarız, sonra çimi yenileriz' deniyor.

Sonra Galatasaray, şampiyonluk yarışında Garanti bankasına olumsuz yanıt veriyor. 'çadırlar aldık, sezonu ne zaman açacağımız belli değil' diyerek konser veto ediliyor. Bundan dolayı Garanti bankası sitem ediyor. Sezon başında böyle bir imkan varken kabul etmiyorsun."