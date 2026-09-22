Batrokov Rusya'ya gitti: Galatasaray sözleri gündem oldu

Milli arada Rusya Milli Takımına seçilen Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov Rusya kampında transferi Rus basınına verdiği demeçler gündem oldu.

''HERKES FUTBOLLA İLGİLENİYOR''

Rus futbolcu, "Basit Türkçe kelimeleri öğrendim. Moskova'da rahatça dışarı çıkıp gezebiliyordum. İstanbul'da ise çok sık tanınıyorsunuz. Herkes futbolla ilgileniyor. İnanılmaz duygular, atmosfer tarif edilemez. Günlük hayat açısından herkes çok yardımsever. Galatasaray'a gelerek hayalim gerçekleşti. Şimdiki hayalim Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak" ifadelerini kullandı.

''MOSKOVA'YI ÇOK ÖZLEDİM''

Rusya Milli Takımına seçilmesiyle ilgili genç yıldız, "Milli takımın renklerini savunmak benim için bir onur. Lokomotiv, G.Saray veya başka bir yerde olmam fark etmez. Benim için çok önemli" diye konuştu. Rusya'yı özlediğini de belirten genç futbolcu, "Bir aydır Rusya'da değildim ve Moskova'yı, arkadaşlarımı, takımı ve atmosferi özledim" ifadelerinde bulundu.