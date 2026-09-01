Talisca depremi: Fenerbahçe'de kimse bunu beklemiyordu!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca depremi yaşanıyor. Kimse bunu beklemiyordu.

Sarı lacivertiler, takımdaki yabancı kontenjanı nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu göndrmeyi planlıyordu. Hatta Al Jazira Kulübü ile kiralık için anlaşmaya varıldığı da belirtilmişti. Fenerbahçe'nin bu transfer nedeniyle bonservis bedeli almayacağı da ileri sürülmüştü.

TALİSCA DEPREMİ

Ancak deprem etkisi yaratan beklenmedik bir gelişma yaşandı. Talisca'nın Katar'a giderek sözleşme imzalaması beklenirken, tam tersi bir karşılık geldi.

Takvim'deki habere göre Brezilyalı futbolcu önceleri sıcak baksa da kararından vazgeçti.

Sarı lacivertli takımdan ayrılmak istemediği belirtilen Anderson Talisca'nın gitmemek için direndiği haberde yer aldı.

Talisca sezona çok iyi başlamasına ve attığı gollerle takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımasına rağmen Samsunspor ile oynanan lig maçında kadroya alınmamıştı.

Ancak yapılan açıklamada "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir" ifadelerine yer verilmişti.