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Halk TV Spor Sürekli adı değişen TFF 1. Lig takımının adı yine değişti: 81 yıllık kulübe yeni isim

Sürekli adı değişen TFF 1. Lig takımının adı yine değişti: 81 yıllık kulübe yeni isim

Adı kurulduğu günden bu yana sürekli değişen ve şu anda TFF 1. Lig'de yer alan takımın adı bu sezon öncesi de değişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sürekli adı değişen TFF 1. Lig takımının adı yine değişti: 81 yıllık kulübe yeni isim

Kurulduğu günden bu yana isim değişiklikleriyle gündeme gelen futbol takımının adı yine değişti.

54 milyon lira verip TFF 1. Lig kulübüne yönetici oldu54 milyon lira verip TFF 1. Lig kulübüne yönetici oldu

Ankara takımı olan Keçiörengücü, 1945'te Hacettepe Gençlik Kulübü adıyla kuruldu.
1988 yılında kulübün ismi, zamanın Keçiören belediye başkanı Melih Gökçek tarafından Keçiörengücü olarak değiştirildi.
Sonra mahkeme kararıyla ismi tekrar Hacettepe Camuzoğlu oldu.
Aynı sene genel kurulda tüm üyelerin oy birliğiyle kulüp ismi tekrar Keçiörengücü olarak ilan edildi.

KEÇİÖRENGÜCÜ OLARAK TFF 1. LİG'E ÇIKTI

2018-2019 sezonunda Keçiörengücü olarak TFF 1. Lig'e çıktı.
2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında bu kez adının başına Ankara geldi ve Ankara Keçiörengücü olarak mücadele etti.
2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında bu kez de Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü oldu.
Bu sezon başında ise adı yine değişti. Yeni adı Keçtaş Ankara Keçiörengücü.
Başkent ekibi artık TFF 1. Lig'de Keçtaş Ankara Keçiörengücü olarak yer alacak ve zirve mücadelesi yapacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF 1. Lig TFF 2. Lig Ankara
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