Süper Lig'e çıkamadılar: Ligden çekildiler

Son dakika haberi! Türk futbolunun köklü ekibi Altınordu tarihi bir karara imza attı.

Yıllarca Süper Lig mücadelesi veren ancak her seferinde Süper Lig'in kapısından dönen İzmir temsilcisi ligden çekildiğini duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi imkansızlıklar nedeniyle bu kararı aldığını ilan etti.

Futbolcu fabrikası olarak da bilinen Altınordu'nun bu kararı futbol dünyasında şok etkisi yarattı!

İŞTE TARİHİ AÇIKLAMA:

Altınordu ligden çekilme kararını şu açıklama ile duyurdu:

"Kamuoyuna Duyuru

Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2.Lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz.

Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu Arması'nı ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık.

Türk Futbolu'nda "yetiştiricilik" kulvarında önemli bir farkındalık yarattık.

Ancak artık yorulduk.

Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca Altınordu Arması'nı layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık.

Maalesef bulamadık!..

"Bu toprakların çocukları"na sözümüz var. Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız.

Türk Futbolu'nun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar Çocuk Futbolu'nun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz.

Asıl amacımız olan "genç futbolcu yetiştiriciliği - 7/15 yaş çocuk futbolu" faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

TÜRK FUTBOLUNUN FABRİKASIYDI

Altınordu'da futbol şubesini şirketleştirerek devralıp 14 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Seyit Mehmet Özkan örnek bir yapılanmaya imza atmıştı. İzmir'de Torbalı, Selçuk, Yeşilyurt'taki tesisleriyle milli takımlara birçok futbolcu yetiştiren, U12 İzmir Cup'ta dev kulüplerin altyapılarını kente getiren Altınordu, A takımda 3'üncü Lig'den 1'inci Lig'e çıkarak Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Özkan, Altınordu'da parlattığı Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Enis Destan gibi genç futbolcuları Süper Lig ve Avrupa ekiplerine satmıştı. Uzun süredir A takımı devretmek isteyip yatırımcı bulamayan Seyit Mehmet Özkan'ın 103 yıllık kulübü ligden çekme kararı şok etkisi yarattı.