Türkiye Futbol Federasyonu, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. hafta karşılaşmalarına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

TFF, futbolseverlerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla haftanın öne çıkan üç mücadelesini kendi YouTube kanalından ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı.

ÜÇ KARŞILAŞMA ŞİFRESİZ EKRANLARA GELECEK

TFF'nin duyurusuna göre 1. hafta kapsamında oynanacak müsabakalardan üçü canlı ve şifresiz olarak TFF'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Açıklanan programa göre 29 Ağustos günü saat 16.00'da Safi Mcl Bentonit Ünyespor Kadın Spor Kulübü ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Aynı gün saat 17.00'de ise Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadele ekranlara taşınacak.

Haftanın üçüncü yayınlanacak karşılaşması ise 30 Ağustos günü saat 17.00'de Fenerbahçe ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Spor Kulübü arasında oynanacak.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA:

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalında yayınlanacak 3 maç belirlenmiştir.

1. hafta yayınlanacak müsabakaların listesi şu şekilde:

29 Ağustos Cumartesi:

16.00 Safi Mcl Bentonit Ünye Kadın Spor Kulübü - Beşiktaş

17.00 Galatasaray - Trabzonspor

30 Ağustos Pazar:

17.00 Fenerbahçe - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Spor Kulübü

TÜM MAÇLAR CANLI VE ŞİFRESİZ

TFF, belirlenen bu üç karşılaşmanın herhangi bir ücret talep edilmeksizin canlı olarak TFF'nin YouTube kanalından izlenebileceğini vurguladı.