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Süper Lig'de fırtına estiriyordu şimdi yerinde yeller esiyor: takımından 6 gol yediler

Daha 2 yıl önce Süper Lig'deydi. Fırtına gibi esiyordu. Şimdi Türkiye Kupası maçında BAL takımından 6 gol yediler.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig'de fırtına estiriyordu şimdi yerinde yeller esiyor: takımından 6 gol yediler

Daha 2 yıl önce Süper Lig'de mücadele ediyorlardı. Şimdi Türkiye Kupası maçında BAL takımından 6 gol birden yediler.

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Türkiye Kupası'nda 2. eleme turunda dün 24 maç oynandı.
BAL (Bölgesel Amatör Lig) takımı Hakkari Zapspor, kendi sahasında 2 yıl önce Süper Lig'de oynayan, şu anda TFF 2. Lig'de yer alan Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti ve turu geçti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA SONUÇLAR

Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tokat Belediyespor-Etimesgutspor: 1-5
Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor: 3-1
Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Kars 36-Fatsa Belediyespor: 1-0
Somaspor-Alanya 1221: 4-2
Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2
Niğde Belediyespor-Ağrı 1970: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir: 1-0
Adanaspor-Adana Adaletgücüspor: 0-2
Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3
Hakkari Zapspor-Adana Demirspor: 6-1
Karacabey Belediyespor-Galataspor: 2-2 (5-3 Penaltılarla)
Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
Gemlik Sümerbeyspor-Uşakspor: 2-0
Söke 1970-Eyvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Bigaspor-Balıkesirspor: 0-3
Eskişehir Anadoluspor-Kepezspor: 4-2
Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2
Küçükçekmece Sinopspor-Büyükçekmecegücü: 5-1
Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor FK: 2-0
Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor: 1-0
Gaziemirspor-Fethiyespor: 0-2

Malatya Yeşilyurtspor-Siirt Futbol SK: 3-1

Eskişehirspor-1922 Akşehirspor: 4-1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Demirspor Hakkari TFF 2. Lig Ziraat Türkiye Kupası
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