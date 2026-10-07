TFF 3. Lig ekibinde Yasin Öztekin alarmı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Uşakspor deplasmanına hazırlanan Altay'da teknik heyet, rakibin en tecrübeli isimlerinden Yasin Öztekin'e özel önlem alınmasını istedi. Teknik Direktör Tuna Üzümcü, oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda deneyimli futbolcuya dikkat çekti ve Yasin Öztekin için larm verdi.

TUNA ÜZÜMCÜ'DEN SAVUNMAYA ÖZEL UYARI

Daha önce Bucaspor 1928'de birlikte çalıştığı Yasin Öztekin'i yakından tanıyan Tuna Üzümcü, 39 yaşındaki futbolcunun ilerleyen yaşına rağmen skor üretme becerisini koruduğunu ifade etti. Tecrübeli teknik adamın özellikle savunma oyuncularından maç boyunca dikkat seviyelerini yüksek tutmalarını istediği öğrenildi.

ESKİ TAKIM ARKADAŞINDAN BİLGİLENDİRME

Altay'da yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmail Haktan Odabaşı da Uşakspor'un tecrübeli yıldızıyla ilgili görüşlerini futbolcularla paylaştı. Bucaspor'da birlikte forma giydiği Yasin Öztekin'in özelliklerini anlatan Odabaşı'nın genç oyunculara önemli uyarılarda bulunduğu belirtildi.

TECRÜBESİYLE FARK YARATIYOR

Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve kariyerinde uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Yasin Öztekin, Türkiye'nin önemli tecrübelerinden biri olarak öne çıkıyor. Eski milli futbolcu, Süper Lig kariyerinde çıktığı 267 maçta 50 gol kaydederken, bu sezon Uşakspor formasıyla görev aldığı 4 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

KRİTİK RANDEVU ÖNCESİ PLAN HAZIR

Ligde çıkışını sürdürmek isteyen Altay'da teknik heyet, Uşakspor'un hücumdaki en büyük kozlarından biri olarak görülen Yasin Öztekin'i durdurmanın maçın kaderini belirleyebileceğine inanıyor. Siyah-beyazlı ekip, kritik deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.