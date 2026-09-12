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Sponsor bulamayan Süper Lig ekibi çözümü buldu: Fenerbahçe maçında yapacak

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sponsor bulamayan Süper Lig ekibi çözümü buldu: Fenerbahçe maçında yapacak

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Suat Güz yapacak.

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İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 6 puan topladı.

Gaziantep ekibi ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puan toplamayı başardı.

GAZİANTEP FK'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken bir karar aldı.

Gaziantep27'de yer alan habere göre; Formanın göğüs kısmına sponsor bulamayan kırmızı siyahlı kulüp, Fenerbahçe karşısında çözümü buldu.

Gaziantep FK'nın formasının göğüs kısmında ''Spor Şehri Gaziantep'' yazacağı ifade edildi.

Sponsor bulamayan Süper Lig ekibi çözümü buldu: Fenerbahçe maçında yapacak - Resim : 2Hazırlanan forma ile Fenerbahçe maçına çıkılacağını belirten kulüp yetkililerinin ''Böylece tüm Dünyaya Gaziantep’in spor şehri olduğunu gösterme fırsatını bulacağız'' dediği aktarıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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