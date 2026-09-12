Sponsor bulamayan Süper Lig ekibi çözümü buldu: Fenerbahçe maçında yapacak
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.
14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Suat Güz yapacak.
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 6 puan topladı.
Gaziantep ekibi ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puan toplamayı başardı.
GAZİANTEP FK'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken bir karar aldı.
Gaziantep27'de yer alan habere göre; Formanın göğüs kısmına sponsor bulamayan kırmızı siyahlı kulüp, Fenerbahçe karşısında çözümü buldu.
Gaziantep FK'nın formasının göğüs kısmında ''Spor Şehri Gaziantep'' yazacağı ifade edildi.
Hazırlanan forma ile Fenerbahçe maçına çıkılacağını belirten kulüp yetkililerinin ''Böylece tüm Dünyaya Gaziantep’in spor şehri olduğunu gösterme fırsatını bulacağız'' dediği aktarıldı.