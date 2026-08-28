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Halk TV Spor Son Dakika | Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Son Dakika | Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da temsilcimiz Trabzonspor'un rakipleri beli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

KURALARI METİN TEKİN ÇEKTİ

Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin, kura çekimini gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor, lig aşamasında Freiburg (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), KuPS (Finlandiya), Hearts (İskoçya), Jablonec (Çekya) ve CSKA Sofya (Bulgaristan) karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

FİNAL İSTANBUL'DA

Konferans Ligi finali, 2 Haziran Çarşamba Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi
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