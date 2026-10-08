Son Dakika | TFF'de kritik istifa: VAR da gitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasının yankıları sürüyor.

TFF'DE İSTİFALAR SÜRÜYOR

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken gözler TFF'ye çevrildi. TFF Yönetim Kurulu, alt kurullar ve MHK'den pek çok isim görevinden ayrılırken istifalara bir yenisi daha eklendi.

YAŞAR KEMAL UĞURLU DA GİTTİ

Tahir Kum'un haberine göre; VAR Koordinatörü Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu istifa etti. Kararın soruşturmalarda adının geçmesi nedeniyle olabileceğini belirten Kum, "Bu istifa olayı, Yönetim Kurulu'ndaki istifalardan biraz daha bağımsız bir olay. Bunun, acaba bazı soruşturmalarda adının geçiyor olmasından da kaynaklı olabilir. Yine Merkez Hakem Kurulu'ndaki işleyişle ilgili de olabilir" dedi.

KUMAR OYNADIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKINCA HAKEMLİĞİ BIRAKMIŞTI

Yaşar Kemal Uğurlu, Kıbrıs'ta kumar oynadığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şubat 2025'te hakemlikten istifa etmişti. Ancak Uğurlu'nun istifadan kısa bir süre VAR Koordinatörü Yardımcısı olması tepki çekmişti.