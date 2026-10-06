Son Dakika | TFF'de istifa depremi: Kararını resmen açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturması, 448 kulüp yöneticisinin bahis nedeniyle sevki ve milli takımın art arda aldığı kötü sonuçlar Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.

HACIOSMANOĞLU DEVAM KARARI ALDI

Tepkilerin merkezindeki TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu görevine devam edeceğini duyururken yönetimindeki isimler eksilmeye devam ediyor.

MEVLÜT AKTAN İSTİFA ETTİ

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Hacıosmanoğlu yönetiminin işlevsiz kaldığını vurgulayan Mevlüt Aktan diğer üyelerin de istifa etmesini ve olağanüstü genel kurula gidilmesi gerektiğini ifade etti.

URAL AKÜZÜM GÖREVİ BIRAKTI

Daha önce de adı bahis listesinde yer alan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

YEDEK ÜYELER DE AYRILDI

Asil yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra yedeklerde de istifalar yaşanıyor. TFF Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Seymen Gençtürk, Adem Doğrul ve Kazım Şengöçgel görevlerinden istifa etmişti.