Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin tarihini açıkladı.

Fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Törene Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katılacak.

TFF 1. LİG FİKSTÜRÜ 10 TEMMUZ'DA

2026-2027 sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz'da yapılacak.

Konu ile ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak" denildi.

TFF 2. ve TFF 3. LİG'İN FİKSTÜR TARİHİ DE BELLİ OLDU

2. Lig fikstürü 13 Temmuz'da, 3. Lig fikstürü ise 14 Temmuz'da çekilecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ardından TFF 2. ve 3. Lig takvimini de açıkladı:

2026-2027 Sezonu Nesine 2. Lig Fikstür Çekimi, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig Fikstür Çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek fikstür çekimleri, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig kulüp başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.