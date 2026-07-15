Son Dakika | TFF kararını açıkladı: Galatasaray'la başlayacak

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta programı belli oldu. Program Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

GALATASARAY MAÇIYLA BAŞLAYACAK

TFF geçmiş sezonlarda olduğu gibi açılışı son şampiyonun maçıyla yapacak. Galatasaray - Çorum FK mücadelesi 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

ERTELEME OLMAYACAK

TFF ayrıca temsilcilerimizin Avrupa maçları nedeniyle programlarda değişiklik olabileceğini ancak herhangi bir ertelemenin yapılmayacağını ifade etti.

Program şu şekilde:

14 Ağustos 2026 Cuma

Saat 21.30 Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos 2026 Cumartesi

Saat 19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

Saat 19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

Saat 21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

Saat 21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos 2026 Pazar

Saat 19.00 İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor

Saat 21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

Saat 21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos 2026 Pazartesi

Saat 21.30 Samsunspor - Göztepe