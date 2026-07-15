Son Dakika | TFF kararını açıkladı: Galatasaray'la başlayacak
TFF, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta programı açıkladı. Sezon son şampiyon Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak maçla başlayacak.
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta programı belli oldu. Program Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.
GALATASARAY MAÇIYLA BAŞLAYACAK
TFF geçmiş sezonlarda olduğu gibi açılışı son şampiyonun maçıyla yapacak. Galatasaray - Çorum FK mücadelesi 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.
ERTELEME OLMAYACAK
TFF ayrıca temsilcilerimizin Avrupa maçları nedeniyle programlarda değişiklik olabileceğini ancak herhangi bir ertelemenin yapılmayacağını ifade etti.
Program şu şekilde:
14 Ağustos 2026 Cuma
Saat 21.30 Galatasaray - Çorum FK
15 Ağustos 2026 Cumartesi
Saat 19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
Saat 19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
Saat 21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
Saat 21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos 2026 Pazar
Saat 19.00 İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor
Saat 21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
Saat 21.30 Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos 2026 Pazartesi
Saat 21.30 Samsunspor - Göztepe