Son dakika | Süper Lig’den Yunanistan’a rekor transfer açıklandı

Samsunspor'lu Marius Mouandilmadji Yunan ekibi Olympiakos'a rekor bedelle transfer oldu.

Karadeniz temsilcisi Çadlı golcü için 9 milyon euro karşılığında Yunan ekibiyle anlaşma sağladı.

Yunan temsilcisi 28 yaşındaki forvetin bonservisini dört taksit halinde ödeyecek.

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Samsunspor ile anlaşma sağlayan Olympiakos, Mouandilmadji ile de kişisel şartlarda anlaştı.

Deneyimli golcünün 1.3 milyon euro maaş kazanacağı bildirildi.

SAMSUNSPOR'DAN DUYGUSAL VEDA

Samsunspor golcüsüne sosyal medya hesabından yaptığı duygusal mesajla veda etti.

"Teşekkürler Marius Mouandilmadji…

Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun.

Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin.

Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın.

Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius.

Yolun açık olsun!"