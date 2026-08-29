Son Dakika | Rafael Leao imzayı atmaya geliyor: Göztepe maçında sürpriz yapacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao transferinde mutu sona ulaştı.

45 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncunun kulübü Milan'la anlaşmaya vardı. Yönetim, yıldız futbolcu için 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Galatasaray'dan yıllık 12 milyon euro maaş kazanacak Rafael Leao, bugün (29 Ağustos Cumartesi) İstanbul'a gelecek. Leao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

GÖZTEPE MAÇINI STATTAN TAKİP EDECEK

Rafael Leao'nun Galatasaray - Göztepe maçını stattan takip etmesi bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

VEDA MESAJI

İstanbul yolculuğu öncesi Milan'a veda eden Rafael Leao açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi.