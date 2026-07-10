Son dakika | Kulüpler Birliği'nde başkan belli oldu
Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkanlık görevine yeniden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan seçildi.
Kulüpler Birliği Vakfı’nın bugün gerçekleştirilen toplantısında başkanlık seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Ertuğrul Doğan, üyelerin desteğini alarak görevine yeniden seçildi.
Başkan vekilliklerine ise Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Ahmet Dal ve Recep Durul getirildi.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Kulüpler Birliği'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul DOĞAN, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilmiştir.
Yapılan görev dağılımında Erzurumspor F.K. Başkanı Ahmet DAL, Göztepe A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet SEPİL, Kocaelispor Başkanı Recep DURUL ve Samsunspor A.Ş. Başkanı Yüksel YILDIRIM Vakfın Başkan Yardımcıları olmuşlardır."
YABANCI KURALI GÖRÜŞÜLMEDİ
Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurduğu 10+4 yabancı oyuncu düzenlemesi, Kulüpler Birliği’nin gündem maddeleri arasında bulunuyor. Ancak bugün gerçekleştirilen toplantıda ağırlıklı olarak başkan Ertuğrul Doğan’ın görevine devam etmesi konusu ele alındı ve yabancı oyuncu kuralı görüşülmedi.
Kulüpler Birliği’nin önümüzdeki günlerde yeniden toplanması planlanırken, söz konusu düzenlemenin bu oturumda ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.