Jorge Jesus imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden ve teknik direktör Roberto Martinez ile yollarını ayıran Portekiz Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli oldu.

Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Bugün yeni bir yol başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus'' ifadeleri yer aldı.

Portekiz'in Jorge Jesus ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Braga, Benfica ve Sporting CP gibi Portekiz futbolunun köklü kulüplerinde görev yapan Jorge Jesus, elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Deneyimli çalıştırıcı, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’nin başına geçerek sarı-lacivertli ekibe Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandırdı ve taraftarların hafızasında önemli bir yer edindi.

Kariyerinde üç Portekiz Ligi şampiyonluğu, bir Portekiz Kupası ve altı Portekiz Lig Kupası zaferi bulunan Jesus, Avrupa’daki başarılı dönemlerinin ardından Orta Doğu’da da kupalar kazanmayı sürdürdü. Tecrübeli teknik adam, 2025 yılında göreve başladığı Al Nassr’ı kısa sürede zirve yarışının en güçlü ekiplerinden biri haline getirerek, geride kalan sezonda Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonluğuna taşıdı.