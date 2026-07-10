Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sarı kırmızılı takım hazırlıkların İstanbul etabını tamamladıktan sonra ikinci etap hazırlıkları için Avusturya'ya giderek kampa girecek.

Avusturya kampı 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

HAZIRLIK MAÇLARI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın hazırlık maçları programı da belirlendi.

Sarı kırmızılı takım ilk hazırlık maçını Ümraniyespor'la yapacak. 17 Temmuz Cuma günü Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray, Avusturya kampında ise 24 Temmuz'da İtalya'nın Monza, 27 Temmuz'da da yine İtalya'nın Venezia takımlarıyla karşılaşacak.

Avusturya kampı sonrası İstanbul'a dönecek Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanyol takımı Villarreal'le oynayacağı maçla taraftarlarının karşısına çıkacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçların ardından transfer için son kararını da verecek ve eksik bölgeleri belirleyerek ona göre futbolcu isteyecek. Sarı kırmızılı yönetim kurulu da Buruk'un talebine göre çalışmalara tekrar başlayacak.