Son Dakika | İsmail Kartal istifa kararından vazgeçti: Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe yönetimi görevinden istifa ettiğini duyuran İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirdi.

"İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamın yarın gerçekleştirilecek olan Gaziantep FK maçı antrenmanında takımın başında olacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyuna Bilgilendirme Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal görevinden istifa ettiğini ve bir daha geri gelmeyeceğini duyurmuştu.

Ancak İsmail Kartal'dan hemen sonra bir açıklama yapan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini ifade etti. Deneyimli teknik adam bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmazken Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın evine giderek bir görüşme gerçekleştirdi.