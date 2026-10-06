Son Dakika | Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha

'Hakemler Dosyası' soruşturması kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), 3 ismin de ihraç edildiğini duyurdu.

"KURUMSAL İTİBARI VE SAYGINLIĞI ETKİLEDİLER"

TFFHGD açıklamasında “Kamuoyuna yansıyan ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde adı geçen derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında, söz konusu süreçlere konu olay ve olguların Derneğimizin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiş; ilgili kişiler, Dernek Tüzüğümüzün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" dedi.

"KESİN OLARAK İHRAÇ EDİLDİLER"

3 ismin de kesin olarak ihraç edildiği belirtilirken açıklamada "Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Genel Merkez Disiplin Kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir. Disiplin Kurulumuzca alınan söz konusu karar, Dernek Tüzüğümüz hükümleri doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülerek onaylanmış ve kesinleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.