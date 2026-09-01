Son Dakika | Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor: Uçak kalktı

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, santrafor transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül'ü kadrosuna katıyor.

5 YILLIK ANLAŞMA

Milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılılar, kulübü Porto'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

UÇAK KALKTI

22 yaşındaki futbolcunun bugün (1 Eylül Salı) saat 14.15'te Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor. Oyuncuyu taşıyan özel uçak kısa süre önce havalandı.

7 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 44 maça çıkan Deniz Gül, bin 824 dakika sahada kaldı. Genç santrafor bu sürede 7 gol ve 2 asist kaydetti.

HAMMARBY'DAN 4.5 MİLYON EUROYA ALDILAR

Portekiz ekibi, Deniz Gül'ü 2024-2025 sezonunun başında Hammarby'dan kadrosuna kattı. Oyuncu için 4.5 milyon euro bonservis ödendi.