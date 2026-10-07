Son dakika | Galatasaray'da sakatlık depremi

Galatasaray'dan son dakika sakatlık açıklaması geldi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı takımın futbolcularıyla ilgili gündeme gelen sakatlık haberlerine sert tepki gösterirken Wilfried Singo, Victor Osimhen, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın sağlık durumlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BİLGİSİ OLMAYANLAR SÜRE VERİYOR"

Futbol kamuoyunda oyuncu sakatlıklarıyla ilgili yapılan yorumların büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını belirten Yener İnce, bazı kişilerin futbolcuları muayene etmeden dönüş tarihi vermesini eleştirdi.

Tecrübeli kulüp doktoru, sağlık süreçlerinin uzmanlık gerektirdiğini vurgulayarak taraftarların yanlış bilgilerle yönlendirilmeye çalışıldığını ifade etti:

Sakatlık konularıyla ilgili çok fazla fikri ama bilgisi olmayan bir grup var! İçlerinde maalesef hekimler de var. Hiç muayene etmedikleri oyuncular için süre veren arkadaşlarımız oluyor, bunu da doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarını manipüle etmek oluyor bu.

"GALATASARAY OLARAK SÜRE AÇIKLAMIYORUZ"

Galatasaray'ın hiçbir zaman sakat futbolcular için kesin dönüş tarihi açıklamadığını söyleyen İnce, oyuncuların sahalara dönüş süreçlerinin tamamen sağlık kontrolleri ve test sonuçlarına göre şekillendiğini belirtti.

İnce, bazı çevrelerde oluşturulan "erken dönüş" algısının gerçeği yansıtmadığını ve kulübün bu konuda net bir politika izlediğini dile getirdi:

Sanki oyuncu 6 hafta sakat diyoruz da 4 haftaya döndürüp oyuncuyu kahraman haline getiriyormuşuz. Hiç böyle bir şeyimiz olmadı. Gerçekten fedakarlık yapan oyuncularımız var ama sakatlıkla alakalı süre vermiyoruz.

SİNGO İDDİALARINA SERT TEPKİ

Wilfried Singo hakkında ortaya atılan "kronik sakatlık" iddialarına da değinen Yener İnce, Fildişi Sahilli futbolcunun transfer sürecinde herhangi bir kronik sağlık probleminin bulunmadığını açıkladı.

İnce, oyuncunun yaşadığı mevcut sorunun geçmişteki sakatlıklarıyla bağlantılı olmadığını belirterek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

OSIMHEN İÇİN RİSK ALINMAYACAK

Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren İnce, yıldız golcünün dönüş sürecinde acele edilmeyeceğini söyledi.

Galatasaray sağlık ekibinin tüm değerlendirmeleri test sonuçlarına göre yaptığını belirten İnce, Nijeryalı futbolcunun sağlık durumunda en ufak bir riske dahi girilmeyeceğinin altını çizdi.

SALLAI VE SİNGO'DA OLUMLU GELİŞME

Sarı-kırmızılılara sevindirici haber ise Roland Sallai ve Wilfried Singo'dan geldi.

Yener İnce, her iki oyuncunun tedavi süreçlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve sağlık durumlarının olumlu yönde geliştiğini ifade etti. Aynı değerlendirmeye Victor Osimhen'in de dahil olduğunu belirten İnce, son kararların yapılacak testlerin ardından verileceğini söyledi.

LEMİNA'DA ENDİŞE YOK

Mario Lemina'nın son durumuna da açıklık getiren Galatasaray Kulüp Doktoru, Gabonlu orta sahanın dizinde ağrı oluştuğunu ancak şu an için herhangi bir probleminin bulunmadığını açıkladı.

Bu açıklama, Lemina'nın durumuyla ilgili oluşan soru işaretlerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

MİLLİ TAKIMLARLA SÜREKLİ TEMAS HALİNDELER

Milli takımlara giden futbolcuların sağlık durumlarının da yakından takip edildiğini belirten İnce, ilgili federasyonlarla sürekli iletişim içerisinde olduklarını söyledi.

Galatasaray sağlık ekibinin oyuncuların gereksiz risk almaması adına yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden İnce, ancak mevcut kurallar gereği oyuncuların milli takım davetlerine kulüplerin tek başına müdahale edemediğini hatırlattı.

"YANLIŞ HABERLERİ TAKİP ETMEKTE ZORLANIYORUZ"

Açıklamalarının sonunda sosyal medya ve bazı medya organlarında dolaşan sağlık haberlerine dikkat çeken Yener İnce, gerçek dışı bilgilerin sayısının arttığını belirtti.

İnce, oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili yayılan asılsız haberlerin hem kulübü hem de taraftarları yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiği mesajını verdi.