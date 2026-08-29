Son Dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç takvimi belli oldu.

GALATASARAY SPORTING DEPLASMANINA ÇIKACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'ın ilk rakibi Sporting oldu. Mücadele 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz'de karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK RAKİBİ ROMA

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise ilk hafta Roma'yla mücadele edecek. Karşılaşma 10 Eylül Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ:

9 Eylül | Sporting (D)

13 Ekim | Barcelona

21 Ekim | Lille (D)

3 Kasım | Stuttgart

24 Kasım | Aston Villa

8 Aralık | AEK (D)

19 Ocak | Feyenoord

27 Ocak | PSG (D)

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

10 Eylül | Roma

14 Ekim | Aston Villa (D)

20 Ekim | Slavia Prag

4 Kasım | Liverpool

25 Kasım | Shakhtar Donetsk (D)

9 Aralık | LASK (D)

20 Ocak | Villarreal

27 Ocak | Atletico Madrid (D)