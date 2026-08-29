Son Dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü Sporting deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü Roma'yı konuk edecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç takvimi belli oldu.
GALATASARAY SPORTING DEPLASMANINA ÇIKACAK
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'ın ilk rakibi Sporting oldu. Mücadele 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz'de karşılaşacak.
FENERBAHÇE'NİN İLK RAKİBİ ROMA
Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise ilk hafta Roma'yla mücadele edecek. Karşılaşma 10 Eylül Perşembe günü oynanacak.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ:
9 Eylül | Sporting (D)
13 Ekim | Barcelona
21 Ekim | Lille (D)
3 Kasım | Stuttgart
24 Kasım | Aston Villa
8 Aralık | AEK (D)
19 Ocak | Feyenoord
27 Ocak | PSG (D)
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
10 Eylül | Roma
14 Ekim | Aston Villa (D)
20 Ekim | Slavia Prag
4 Kasım | Liverpool
25 Kasım | Shakhtar Donetsk (D)
9 Aralık | LASK (D)
20 Ocak | Villarreal
27 Ocak | Atletico Madrid (D)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi