Son Dakika | Galatasaray şikayet etti: Ahmet Çakar savcılığa ifade verdi

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi.

"GÜYA HALKA YANILTICI BİLGİ VERMİŞİM"

Adliyede tv100'e açıklama yapan Ahmet Çakar, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçuyla ifadesinin alındığını belirtti.

"UTANMASI GEREKEN DURSUN ÖZBEK"

İddiaları reddeden Ahmet Çakar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sert sözlerle yüklendi. Çakar konuşmasında şu sözleri sarf etti

Galatasaray Spor Kulübü'nün benimle ilgili yaptığı suçlamayla ilgili, şikayetle ilgili. Güya ben halkı yanıltıcı bilgi vermişim. Hangi konuda? Mesela Merit King diye bir yasa dışı bahis şirketinin uzantısı Galatasaray'a sponsor olmamış. Hiç olmamış. Maydanoz döner hiç olmamış.

Başkent İnşaat sponsor olmamış ki başkanı şu anda, örgütlü suçlar kapsamında gözaltında orada ya eee cezaevinde bilmiyorum detayı. Yine sakın ha lafı federasyon başkanıyla Dursun Özbek arasında hiç geçmemiş. O sadece ailevi konularmış falan gibi intiba. Vallahi ben ifademi veririm. Her gün de gelir burada sayın savcıya ifademi veririm.

Ama Galatasaray Kulübü'nü öylesine sıkıntılı işlere sokan o Dursun Özbek denen şahıs ve yanındaki avanesi hiç pişmanlık duymuyor. Hiç utanmıyor. Siz söyleyin en büyük kulübü, en büyük kulüplerinden birini son 2 sene içinde yaşadıkları. Karaborsa bilet. Merit King yasa dışı bahis, Maydanoz döner, Başkent İnşaat. Bunlar hepsi şu anda atmıyorum, çamur atmıyorum.

Bunlar hepsi yargı makamlarının girdiklerinde gördükleri soruşturmalar. Efendime söyleyeyim sakın ha Galatasaray Kulübü Başkanı, Federasyon Başkanı. Federasyon anayasal bir kurum. Kulüp Başkanı sakın ha aramızda konuşmalarımızı açıklama diyor. Bunlar çadır devletlerinde olmaz. Bunlar ancak mahallede hanımların yapmış olduğu dedikodularda olur. Sonuç utanması gereken ben değilim. Geldim aslan gibi ifademi verdim.

Utanması gereken Dursun Özbek ve avaneleridir ki Galatasaray'ı böyle çok kötü duruma, sıkıntılı duruma soktukları için bunlara yazıklar olsun. Arkadaşlar müdahale ediyor. Tamam.